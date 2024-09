Schlechte Ernte im Kreis Neu-Ulm: Schuld sind Hochwasser und Niederschlag

Starker Niederschlag im Frühjahr und dann das Hochwasser im Juni. Die Nässe hat den Bauern in der Region dieses Jahr zu schaffen gemacht. Nachdem ein Großteil der Ernte eingefahren ist, ziehen die Landwirte Bilanz und die ist „außerordentlich schlecht“, so Andreas Wöhrle, Kreisobmann des Bauernverbands. Das Hochwasser führte in der Region teilweise zu Ernteausfällen. Aber auch die indirekten Folgen haben vielerorts zu Problemen geführt.

Ronja Haecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis