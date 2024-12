Mann kracht auf der A8 in einen Sattelzug

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen gekommen. Ein 49-Jähriger fuhr aus bislang unbekannter Ursache ungebremst mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, so informiert die Polizei. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen unter den Sattelauflieger geschoben, wodurch der 49-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte den Fahrzeugführer nach kurzer Zeit aus seinem Wagen befreien. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit mehreren Frakturen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der 53-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Die Autobahn war zunächst für ungefähr dreißig Minuten voll gesperrt, da zudem ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde, welcher auf der Fahrbahn landete. Die Feuerwehren aus Günzburg, Leipheim und Langenau waren im Einsatz und übernahmen die Absicherung der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Kran unter dem Auflieger herausgezogen und abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache muss im Nachgang durch die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg ermittelt werden. Löblich war das Verhalten der zahlreichen Ersthelfer, welche dem eingeklemmten Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte beiseite standen. (AZ)