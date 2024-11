Angriff in Langenau: Zwei Unbekannte überfallen 47-Jährigen und rauben Geldbörse

Am Freitag sollen zwei Unbekannte in Langenau einen 47-Jährigen angegriffen haben. Der 47-Jährige soll nach Polizeiangaben um 9.45 Uhr in der Freistegstraße bei der Pfleghofhalle unterwegs gewesen sein, als er auf zwei Männer traf. Nach einer Beleidigung kam es wohl zu einer Rangelei, bei der er seinen Geldbeutel verlor.

Einer der Täter soll daraufhin Bargeld aus dem Geldbeutel genommen haben. Dann sollen die beiden Unbekannten über den Durchgang zwischen Pfleghofhalle und Kirche in Richtung altes Postgebäude geflüchtet sein. Der 47-Jährige erlitt beim Gerangel leicht Verletzungen und erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Langenau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Dabei bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 07345/92900.

Die Polizei Ulm sucht Zeugen

Bei den beiden Tätern handelte es sich laut Angaben des Geschädigten um arabischstämmige Männer. Einer der Täter soll auffallend groß, etwa 1,90 Meter und von muskulöser Statur gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und goldenen Streifen an den Ärmeln sowie eine schwarze Hose. Die dunklen und langen, gelockten Haare hatte er zu einem Zopf gebunden.

Der zweite Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, muskulös und hatte eine auffallende Narbe an der linken Wange. Er trug einen schwarzen Pullover mit aufgedrucktem Totenkopfmotiv, weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen sowie eine schwarze Hose. Auch er hatte lange dunkle Haare. (AZ)