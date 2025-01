Gesicht auf Asphalt: 16-Jähriger wird bei Fahrradsturz ohne Helm verletzt

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Laupheim (Kreis Biberach) mit dem Fahrrad gestürzt. Er zog sich Verletzungen zu, nachdem er mit dem Gesicht auf dem Asphalt gelandet war. Einen Helm trug er nach Polizeiangaben wohl nicht.

Der Jugendliche war demnach kurz vor 8 Uhr in der Straße „Am Mäuerle“ in Richtung Lange Straße unterwegs. Er bremste kurz vor der Einmündung an einer glatten Stelle. Dabei rutschte ihm das Vorderrad weg und der Junge stürzte mit dem Gesicht auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad sei kein nennenswerter Schaden entstanden, heißt es.