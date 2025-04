Verdächtiges Paket löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein verdächtiges Paket an Bord eines Zustellungsfahrzeugs in Laupheim hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Paketbote hatte das verdächtige Objekt gegen kurz vor 11 Uhr bemerkt und den Notruf verständigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein angerücktes Entschärfer-Team untersuchte das rund 2,7 Kilogramm schwere Paket und stellte jedoch fest, dass es ungefährlich war: In dem Paket befand sich eine Holzkiste ohne metallische Gegenstände und auch keine Sprengkörper.

Adressiert war es an einen Empfänger in Schwendi. Absender war laut Polizei eine Firma aus dem Raum Brandenburg, das sich für Militärartikel spezialisiert hat. Der Einsatz fand im Industriegebiet Neue Welt statt, weswegen umliegende Firmen geräumt werden mussten. Um 13.30 Uhr war er beendet. (AZ/dpa)