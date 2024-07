"Leben Wohnen Freizeit" 2025 wieder in Ulm: Die Rückkehr eines Klassikers

„Leben, Wohnen, Freizeit“ kommt zurück Ein neuer Veranstalter will für Ulm wieder eine große Verbrauchermesse machen. Es ist die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG), die auch die Oberschwabenschau und weitere Messen im Südwesten organisiert.

Der erste Messetermin steht bereits fest: 26. bis 29. Juni 2025. Vom Gurkenhobel bis zur Fotovoltaik-Anlage, so kündigt das Unternehmen die Veranstaltung an. Die städtische Messegesellschaft Ulm-Messe hat den Vertrag mit einem neuen Veranstalter unterzeichnet. Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) übernimmt das Projekt. Sie organisiert die Messe erstmals im Juni 2025.

Das Team der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft ist seit vielen Jahren auch für die Oberschwabenschau in Ravensburg zuständig. In Ulm hat die RVG für ihre Premiere 2025 alle zur Verfügung stehenden Messehallen sowie Freiflächen auf dem Messegelände gemietet. „Die RVG ist ein leistungsfähiger Partner“, sagt Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm-Messe. „Das sind Leute, die seit vielen Jahren unter Beweis stellen, dass sie es können. Selbst dann, wenn sich die Rahmenbedingungen so stark ändern wie in den vergangenen Jahren. Für uns sind das beste Voraussetzungen. Ich traue dieser Truppe zu, dass sie vom Start weg eine attraktive, breit aufgestellte Messe anbietet.“

Die letzte LWF in Ulm war 2019 kein Erfolg

2019 gab es die bislang letzte „Leben, Wohnen, Freizeit“. Sie war kein Erfolg. Im Herbst 2019 hatte man ganz offiziell das Ende dieser Messe verkündet. Eine Entscheidung, die nun korrigiert wird. „Seither hat uns hier in Ulm etwas gefehlt“, sagt Jürgen Eilts. „Wir haben Fachmessen und andere Events. Aber keine Leitmesse fürs große Publikum. Nichts, was eine so große Klammer macht und all diese Themen bündelt, die für Verbraucher spannend sind: Freizeit, Wohnen, Bauen, Haushalt und Lebensmittel.“

Die LWF sei die ganz große, bunte Mischung. Eilts ist überzeugt: Nach Corona und anderen Krisen ist jetzt eine gute Zeit für einen Neustart.“ Zum Neustart in Ulm bringt das RVG-Team seine Erfahrungen aus Ravensburg mit. Auf der jüngsten Oberschwabenschau im Oktober 2023 waren 530 Aussteller, an den fünf Messetagen zählte die RVG rund 65.000 Besucherinnen und Besucher.

Während an vielen Standorten im Land die Verbrauchermessen nach der Corona-Zäsur nicht mehr wiederkamen, hat das Ravensburger Team seine Messe erfolgreich durch die Krise geführt. Zwischen den beiden Messen in Ulm und Ravensburg gab es schon immer Verbindungen: Als die Oberschwabenschau im Jahr 1966 ins Leben gerufen wurde, war der Gründer der damalige Ulmer Messechef Hugo Vogel. (AZ)