Leichter Personenschaden nach Auffahrunfall in Hochzeitskolonne auf Ulmer Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden kam es im Rahmen einer Hochzeitskolonne. Die Polizei schildert den Vorfall so: Am Freitagmittag fuhren eine 43-Jährige und eine 28-Jährige in einer Hochzeitskolonne die Ulmer Straße in Richtung Bellenberg.

Auf Höhe der Siemenskreuzung kam es demnach zum Auffahrunfall, wobei die 43-Jährige der 28-Jährigen aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Unfall wurde die 28-Jährige leicht verletzt und kam mit einer Kieferverletzung und Schwindel ins Krankenhaus. Die 43-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. (AZ)

