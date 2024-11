Linienbus kollidiert mit Marktstand

Am Dienstag kam es auf dem Ehinger Wochenmarkt zu einem außergewöhnlichen Unfall: Kurz vor 13.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Linienbus auf dem Marktplatz unterwegs, obwohl dieser für den Wochenmarkt gesperrt war. Bei der Vorbeifahrt stieß der Bus mit dem rechten Außenspiegel gegen das Vordach eines Verkaufsanhängers. Der Bus schleifte den Anhänger mehrere Meter mit. Dabei stieß der Hänger gegen einen stehenden Transporter.

Zur Unfallzeit befanden sich etwa 40 Personen im Linienbus, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch ein Mann, der sich zur Unfallzeit in dem Verkaufsanhänger befand, blieb unverletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Bus auf 8000 Euro, am Anhänger auf 5000 sowie am Transporter auf 4000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. (AZ)