Lastwagenfahrer fährt gegen Betonpfeiler: 10.000 Euro Sachschaden

In Oberschönegg ist in der Nacht zum Montag ein Lastwagen gegen einen Gartenzaun und einen Betonpfeiler gefahren, wonach er Fahrerflucht beging, und von der Polizei ertappt wurde. Das berichtet die Polizei Memmingen. Demnach fuhr der 56-Jährige Montag gegen 4.10 Uhr, mit seinem Lastwagen auf den Gänsberg in Oberschönegg. Auf der Strecke musste er rückwärts rangieren und krachte zunächst gegen einen Gartenzaun und danach gegen einen Betonpfeiler.

Fahrerflucht in Oberschönegg: Fahrer wird von Anwohner beobachtet

Doch er fuhr weiter und krachte gegen ein Straßenschild, bevor er die Flucht ergriff. Ein Anwohner wurde von den Geräuschen der Kollision wach und beobachtete das Geschehen. Wenige Zeit später ertappte die Polizei den flüchtigen Fahrer. Der Gesamtschaden werde auf etwa 10.000 Euro beziffert, teilte die Polizei weiter mit. Ob der Lastwagen ein Zulieferer des Oberschönegger Unternehmens Ehrmann war, wurde nicht genannt. (AZ)