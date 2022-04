Auto überschlägt sich bei Schnee auf der B10: Zwei Verletzte

Für die Witterungsverhältnisse ist ein Autofahrer zu schnell unterwegs. Sein VW kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Die Bundesstraße wird gesperrt.

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Samstagmorgen auf der B10 zwischen Amstetten und Lonsee die Kontrolle über sein Auto verloren, der Wagen überschlug sich. Zwei der fünf Personen im Auto wurden verletzt. Als der Unfall geschah, schneite es. Die Polizei berichtet, der Fahrer sei für die Witterungsverhältnisse zu schnell gefahren.

Gegen 6.15 Uhr geriet der VW Sharan des 25-Jährigen in einer langgezogenen Kurve der Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer lenkte gegen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Sharan schleuderte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stach das Auto mit der Front in einen Graben und überschlug sich.

Zwei 28 und 36 Jahre alte Mitfahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Am Auto des 25-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise voll gesperrt. (AZ)