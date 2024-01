Drei Verletzte bei schwerem Unfall: Fahrer war wohl alkoholisiert

Bei einem Unfall erleiden ein 34-Jähriger und eine 46-Jährige schwere Verletzungen. Der Mann am Steuer stand wohl unter dem Einfluss von Alkohol.

Bei einem Unfall am späten Samstagabend bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) sind drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Der mutmaßliche Verursacher war wohl alkoholisiert.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 23.05 Uhr auf der L1232 zwischen Amstetten und Ettlenschieß. Ein 34-Jähriger war in Begleitung eines 46-Jährigen und einer ebenfalls 46-jährigen Frau in seinem Skoda mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Der 34-Jährige und die Frau wurden bei dem Unfall schwer, der 46 Jahre alte Mann leicht verletzt. Alle drei Personen wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken transportiert.

Da sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf den vorangegangenen Konsum von Alkohol ergaben, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Skoda wurde bei dem Unfall komplett beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (AZ)