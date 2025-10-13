Tödlicher Unfall auf B10: 26-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Bei einem Unfall am späten Sonntagabend bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) ist ein 26-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Ermittler am Montagmorgen weiter mitteilen, war der 26-Jährige gegen 22.15 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße aus Richtung von Urspring in Richtung Luizhausen unterwegs. Im Bereich des dortigen P+R-Parkplatzes kam der Kleinwagen aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock herausgerissen. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon: 07335/96260) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um mögliche Zeugenhinweise. An dem Seat entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die B10 bis kurz nach 0.30 Uhr voll gesperrt. (AZ)