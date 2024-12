Chorgemeinschaft Ludwigsfeld feiert

Nach genau fünf Jahren luden die Sängerinnen und Sänger aus Ludwigsfeld wieder die gesamte Bevölkerung zur Weihnachts- und Jubilarfeier ein. Den Auftakt bildete das Bläserensemble aus Gerlenhofen mit einfühlsam intonierten Weihnachtsweisen. In seiner Ansprache ging Vorstand Hermann Högg auf das Zusammenwirken von Traurigkeit und Hoffnung ein, um Besserung der Gefühlslage in jedem einzelnen Menschen und jeder Situation zu erreichen. Er forderte auf, sich nicht zu verkriechen, sondern mit anderen Mitmenschen darüber zu reden. Dabei bot er die Gemeinschaft im Verein, besonders natürlich im Gesangverein an. Beim gemeinsamen Singen kommt man auf schönere Gedanken und bekommt bessere Laune. Erstmalig durften äußerst erfolgreich zwei Trios der Jugendkapelle Gerlenhofen mitwirken, was mit donnerndem Applaus belohnt wurde. Die Jubilarehrung stellte wieder einen besonderen Höhepunkt der Feier dar: 50 Jahre aktives Singen, genauso lange Chronist, zehn Jahre Zweiter Vereinsvorstand und jahrzehntelang Schauspieler in der „Chormödie“, das ist die Bilanz von Franz Schmid, der dafür mit einem Sängerglas und einem Gutschein belohnt wurde. Die Ehrenurkunde des Chorverbands Bayerisch Schwaben stellte das i- Tüpfelchen dar.

Zu weiterer Ehre und mit einem Sängerglas beschenkt wurden Günter Emmert (60 Jahre aktiv und fördernd, davon 20 Jahre Chorleiter), Ursula Eberhardt (50 Jahre fördernd) und Doris Schreiber (25 Jahre fördernd). Verhindert war Claudia Spiegel (50 Jahre fördernd).

