Ulm vereint Sport und Umweltschutz: Zweite "Plogging"-Aktion in der Friedrichsau

Laufschuhe an und ab in die Friedrichsau zum „Ploggen“ heißt es am Samstag, 19. Oktober. Die Gemeinschaftsaktion von SSV Ulm 1846, Donaurunning, der Stadt Ulm und den Entsorgungsbetrieben (EBU) für mehr Sauberkeit in der Friedrichsau geht in die zweite Runde. Wer mit dem Begriff „ Ploggen“ noch nichts anfangen kann: Die Trendsportart aus Schweden kombiniert Joggen mit dem Aufsammeln von herumliegendem Müll (plocka up = schwedisch für Aufsammeln).

Für Anleitung, gutes Aufwärmen und viel Spaß sorgen die Trainer vom SSV. Die EBU stattet die Aktiven mit Sammelbeuteln und Handschuhen aus und holt den gesammelten Müll ab. Jeder kann am Samstag, 19. Oktober mitmachen. Treffpunkt ist um 10 Uhr (Ende ca. 11.30 Uhr), am Punkt „Ulm macht Sport“, in der Friedrichsau unterhalb des SSV-Schwimmbads bei der roten SportBOX. Die Plogging-Aktion findet auch bei schlechterem Wetter statt. Getreu dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter für gute Taten“. (AZ)