Männer brechen in Hotel ein und stehlen den Tresor

In der Nacht auf Samstag sind zwei Männer in ein Hotel in Neu-Ulm in der Memminger Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten mehrere Räume. Schließlich entwendeten sie den Tresor und flüchteten.

Der Schaden durch den Diebstahl dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen, hinzu kommt der Sachschaden, der sich nach ersten Einschätzungen auf etwa 1000 Euro beläuft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm fortgeführt. Wer zur Tatzeit, am Samstag zwischen 0 und 2 Uhr oder auch schon früher verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen in der Memminger Straße oder den angrenzenden Straßen gemacht hat, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0731/80130.