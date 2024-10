Magirus präsentiert die neue Generation von Löschfahrzeugen in Ulm

Magirus stellt in Ulm neue Generation von Löschfahrzeugen vor: Core und Flex heißen die Modelle, die beim Doppeljubiläum zum 200. Geburtstag von Conrad Dietrich und 160 Jahre Magirus der Öffentlichkeit erstmalig vorgestellt wurden.

„MagirusDynamicEdge Design“ nennt Magirus die Gestaltung. Das sei eine kraftvolle neue Designsprache, die in den nächsten Jahren auf alle Magirus Produkte ausgeweitet werde. .

Der Magirus Core repräsentiert das Herzstück des neuen Magirus-Löschfahrzeug-Portfolios aus Ulm. Das Konzept setzt auf modulare Kofferaufbauten mit leichtem, korrosionsbeständigem Aluminiumblech. Die Modelle sind konsequent ausgerichtet auf Standards und Norm-Fahrzeuge in Deutschland, Europa aber auch für viele internationale Märkte geeignet. Neue Maßstäbe sollen durch Blechumformtechnik und Verbundbauweise, die in dieser Form einzigartig in der Branche ist, gesetzt werden.

Magirus in Ulm kann schneller produzieren

Es geht dem Werk in Ulm auch um Effizienz: Der Magirus Core erlaubt bis zu 25 Prozent schnellere Fertigungszeiten und verkürze damit auch die Lieferzeit für die Kundschaft. Zudem erlaube die modulare Bauweise bei Großaufträgen höhere Fertigungseffizienzen als bei traditionellen Profilkonstruktionen. Der Core wird im Magirus Werk Ulm gebaut. Hier findet auch die Endauslieferung für deutsche Kunden statt. Für ausgewählte internationale Märkte wird in der Zukunft das neue Modell auch in Brescia, Italien gefertigt. Das Modell ist ab dem ersten Quartal 2025 bestellbar.

Fertigung in Ulm, Graz und auch Brescia

Während der Core auf die modulare Bauweise setzt, geht Flex einen Schritt weiter und bietet – sein Name verrät es bereits – maximale Anpassungsfähigkeit und Individualisierung. Der Flex basiert auf einem bewährten System, das sich weltweit bereits bei rund 5000 Fahrzeugen bewährt habe. Der Flex sei über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs nachrüstbar, was langfristige Investitionssicherheit bietet. „Flex ist die perfekte Wahl für Feuerwehren, die individuelle Lösungen benötigen“, erklärt Thomas Hilse, CEO von Magirus. Das Modell Flex wird in einem Produktionsverbund aus Graz, Österreich und Ulm, Deutschland gefertigt. Die Endauslieferung für deutsche Kunden findet in Ulm statt. (AZ)