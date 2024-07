Das Maislabyrinth von Seligweiler öffnet wieder

22.000 Pflanzen sorgen für das Maislabyrinth bei Seligweiler. Schon lange vor der Eröffnung hatte der Mais eine Höhe von 1,70 Meter. Dabei sei lange nicht klar gewesen, ob der Irrgarten überhaupt in die Jubiläumsausgabe gehen könne, hier in Seligweiler an der Autobahnausfahrt Ulm-Ost, wo die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg mitten durch die Raststätte an der A8 verläuft. „Sie parken in Baden-Württemberg und laufen dann 40 Meter zum Maisfeld in Bayern“, erklärt der Labyrinth-Initiator Bernd Ruess, der in Dornstadt im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis lebt. Der Eintritt kostet fünf Euro, Ermäßigungen möglich.

Ulmer Zombie Walk - Labyrinth des Horrors kommt nach Seligweiler

Der Mais wächst noch und wird wohl auf 2,20 Meter zur Eröffnung kommen. Ruess hat das Maisfeld selbst gemäht, Stroh ausgelegt und mehrere Sackgassen angelegt. Die Fläche des Labyrinths beträgt 16.000 Quadratmeter. Die Irrwege haben eine Länge von rund 1,6 Kilometern. Wer sich traut, kann samstagnachts mit Taschenlampe oder Fackel durch den Irrgarten laufen. Anfang Oktober wird geerntet. Wir machen Tierfutter daraus, sagte Ruess. Die Eröffnung ist am Samstag, 20. Juli. Am Freitag, 30. August, veranstalten die Macher des „Ulmer Zombie Walks“ das Labyrinth des Horrors. (AZ)