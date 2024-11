Mann bedroht Gäste mit Küchenmesser

In einer Eventlocation in Elchingen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall: Ein 25-jähriger Mann betrat die Veranstaltung und fragte nach mehreren Arbeitskollegen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass diese Kollegen nicht anwesend seien, verließ er das Gebäude zunächst. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück, diesmal mit einem Küchenmesser.

Der Mann näherte sich vor dem Gebäude langsam vier Anwesenden mit dem Messer in der Hand, flüchtete jedoch kurze Zeit später. Dank der schnellen Reaktion der Betroffenen und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann auf einem nahegelegenen Fußweg durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Es wurde keiner verletzt, teilt die Polizei mit. Die Beamten leiteten gegen den 25-Jährigen ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. (AZ)