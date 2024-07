Diebstahl im Zug misslingt: Dann beleidigt der Ertappte auch noch den Zugbegleiter

Nachdem er zuvor versucht hatte, etwas im Zug zu stehlen, beleidigte ein 27-Jähriger am Dienstag einen Zugbegleiter am Ulmer Hauptbahnhof und widersetzte sich den Maßnahmen der Bundespolizei.

Am Ulmer Hauptbahnhof wird die Bundespolizei tätig

Gegen 21.45 Uhr war der 27-Jährige zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Ulm gefahren. Während der Fahrt soll der Mann dann versucht haben, etwas aus der Tasche einer Reisenden zu entwenden, was jedoch misslang. Bisherigen Erkenntnissen zufolge weigerte sich der 27-Jährige daraufhin, dem Fahrtausschluss des Zugbegleiters nachzukommen und musste am Ulmer Hauptbahnhof durch Einsatzkräfte der Bundespolizei aus dem Zug geschafft werden.

Der Mann widersetzt sich der Polizei

Hierbei widersetzte sich der Beschuldigte den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte den Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach verbal. Da er zudem laut herumschrie und seinen Kopf gegen die Scheibe einer Auskunftstafel schlug, wurde der Mann laut Bundespolizei gefesselt auf die Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt.