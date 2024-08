Ungebetener nächtlicher Besucher: Mann macht sich am Schlüsseloch zu schaffen

Ein ungebetener nächtlicher Besucher hat Am Bahndamm in Elchingen eine Anwohnerin in Angst versetzt. Sie wurde auf den unerwünschten Gast aufmerksam, als sich dieser am Schlüsselloch des Wohnhauses zu schaffen machte.

Die Bewohnerin reagierte geistesgegenwärtig, versperrte die Eingangstüre und ließ den Schlüssel stecken. Daraufhin forderte die unbekannte Person die Frau lautstark dazu auf, die Eingangstüre zu öffnen. Sie weigerte sich jedoch. Daraufhin flüchtete die unbekannte Person mit einem unbeleuchteten Fahrzeug. Der ungebetene Gast ließ es sich jedoch vorher nicht nehmen, seinen Missmut zum Ausdruck zu bringen und beleidigte die Anwohnerin noch.

Die Polizei bittet Anwohner, die auf den Vorfall aufmerksam wurden oder Angaben zur unbekannten Person machen können, sich telefonisch unter 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.