66-Jähriger ist 20 Stunden in einer Toilette eingeschlossen

In einem Bürogebäude in Neu-Ulm war ein Mann ungefähr 20 Stunden lang in einer Toilette eingesperrt gewesen. Der 66-Jährige sei nach Angaben der Polizei allein in dem Gebäude gewesen und habe sein Handy nicht dabei gehabt. Seit Freitagvormittag habe sich der Mann demnach nicht aus seiner Lage befreien können. Schließlich hätten Angehörige die Behörden verständigt.

Feuerwehr befreit 66-Jährigen nach knapp 20 Stunden aus Toilette

Die Beamtinnen und Beamten fanden den Mann an seiner Arbeitsstelle hinter einer verschlossenen Toilettentür. Aufgrund eines technischen Defekts habe sich die Tür nicht mehr öffnen lassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten sie aufspreizen müssen, um den 66-Jährigen zu befreien. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut. (mit dpa)