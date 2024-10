Vorfall am Ulmer Hauptbahnhof: Mann spuckt Reisender ins Gesicht

Am Hauptbahnhof Ulm wurde einer Bahnreisenden am Dienstag gegen 10 Uhr ins Gesicht gespuckt. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Stuttgart mit. Zeugenaussagen zufolge soll sich der Vorfall beim Ein- und Aussteigen in einen ICE ereignet haben.

Als die 34-Jährige in den Zug einsteigen wollte, kam ihr ein 39-Jähriger entgegen. Dieser soll ihr im Vorbeigehen und wohl ohne ersichtlichen Grund in das Gesicht gespuckt haben.

Der 39-jährige Tatverdächtige konnte beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart durch eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.