Blumen und Räucherstäbchen für die Muttergottes

Orten des Glaubens, der Besinnung und der Begegnung wohnt eine besondere Atmosphäre inne, welcher sich selbst spirituell abstinente Besucherinnen und Besucher selten verweigern können. Am Samstag jedoch verwandelte sich die Gebetsstätte Marienfried in ein buntes Meer aus Farben und fernöstlicher Musik, gepaart mit asiatisch anmutenden Duftnoten bei entsprechender Kulinarik. Bereits seit 40 Jahren veranstaltet das vietnamesische Organisationskomitee der Wallfahrt zu Ehren unserer Lieben Frau an diesem Platz ein großes Treffen der katholischen Landsleute.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marienfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Muttergottes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis