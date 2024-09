Sopran trifft Heavy Metal: Marko Hietala und Tarja Turunen im Roxy

Dass Soprangesang und Heavy Metal durchaus Hand in Hand gehen können, zeigte die finnische Band Nightwish schon vor über 25 Jahren. Zwei ehemalige Mitglieder dieser Band waren jetzt im Roxy zu Gast: die 2005 entlassene Sängerin Tarja Turunen und der Bassist und Sänger Marko Hietala, der die Gruppe 2021 selbst verließ. Auf der Südamerika-Tour von Tarja Turunen trafen die beiden erstmals seit Jahren wieder aufeinander, und nach ihrer gemeinsamen Single „Left on Mars“, die im Frühjahr erschien, ergab sich schon bald eine gemeinsame Tour unter dem Motto „Living the Dream Together“.

