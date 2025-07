Markus Söder ist von Neu-Ulmer Bus elektrisiert

Es summt leise, kaum merklich setzt sich der rote Bus in Bewegung und rollt ruhig vom Firmengelände, hinaus in Richtung Reutti. Ganz vorne sitzt ein prominenter Fahrgast, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er lässt sich zeigen, was hier in Neu-Ulm zuletzt entwickelt wurde, nämlich der erste elektrische Überlandbus von Daimler Buses. Noch handelt es sich bei dem Mercedes Benz eIntouro nur um einen Prototyp – im Inneren laufen die Kabelstränge an den Wänden noch deutlich sichtbar durch den Fahrgastraum – doch im Oktober feiert er auf der Fahrzeugmesse Busworld Europe in Brüssel seine Weltpremiere. Mitte nächsten Jahres soll die Serienproduktion an – allerdings nicht in Neu-Ulm.

