Brand in Werkstatt: Bis zu 300 Motorräder beschädigt - Feuer verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand in einer Motorradwerkstatt im Kreis Biberach sind zwischen 100 und 300 Motorräder beschädigt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 1,5 Millionen Euro. Neben der Werkstatt war auch der Ausstellungsraum des Gebäudes im Ort Maselheim aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an der Werkstatt eintraf, soll das Gebäude bereits komplett in Vollbrand gestanden haben. Mehrere Zeugen hatten gegen 22.20 Uhr über Notruf das Feuer in dem Motorradgeschäft in der Raiffeisenstraße des Ortsteils Äpfingen gemeldet. Personen kamen nach Polizeiangaben nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang noch unklar, heißt es. Die Ermittlungen hierzu laufen. (dpa/AZ)