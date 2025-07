Massenspektakel rund um den Schwörmontag: Mehrere Veranstaltungen kommen am Festwochenende zusammen

Es ist angerichtet: Die Schwörfeierlichkeiten stehen kurz bevor. Es ist Jahr für Jahr ein riesiges Event, zu dem 300.000 Besucher erwartet werden. Doch heuer wird es noch größer und noch geballter: Denn auch das Fischerstechen, ein Ereignis, zu dem es alle vier Jahre kommt, findet komprimiert an eben jenem Wochenende statt. Noch dazu steigt die Akademische Abschlussfeier der Uni Ulm am Freitag, 18. Juli, auf dem Münsterplatz mit anschließender Party. Und der SSV Ulm 1846 Fußball eröffnet am darauffolgenden Sonntag die Saison samt Gottesdienst und Testspiel. Mit wie vielen Menschen von Freitag bis Montag in der Donaustadt insgesamt zu rechnen ist, kann die Stadtverwaltung allerdings nicht sagen.

Los geht der Trubel am Freitag ab 15 Uhr mit der Uni-Abschlussfeier. Es folgt ab 19 Uhr die Schwör-mal-Party auf dem Münsterplatz. Auf der Bühne werden DJ Chris Montana, Jacob Elias und Glasperlenspiel stehen. Außerdem schlängelt sich am Freitag ab 15.30 Uhr der Fischerumzug durch die Innenstadt mit Tänzen auf verschiedenen Plätzen. Um 19 Uhr folgt Teil eins des Fischerstechens auf der Donau. „Der Schwur und das Fischerstechen gehören zu den ursprünglichsten Traditionen Süddeutschlands“, betont Susanne Grimmeiß, Vorsitzende des Ulmer Fischervereins. „Solche Traditionen stärken das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt“, sagt Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher.

Am Samstag, 19. Juli, geht es weiter mit dem Schwörkonzert um 18 Uhr in der evangelischen Pauluskirche. Das Philharmonische Orchester und der Motettenchor der Münsterkantorei präsentieren „Die Schöpfung“ von Joseph Hadyn. Ab circa 22 Uhr gleiten bei der Lichterserenade wieder tausende kleine Öllichter über die Donau und sorgen für eine besondere Stimmung.

Am Sonntag beginnt der Schwörgottesdienst um 9.30 Uhr im Ulmer Münster, ab 10.30 Uhr kommt es abermals zum Fischerumzug durch die Innenstadt. Um 15.30 steigt der Tanz auf dem Marktplatz ab 16.30 Uhr geht es mit dem Fischerstechen weiter. 12.000 Zuschauer werden das Spektakel auf der Ulmer und Neu-Ulmer Donauseite verfolgen. Karten im Vorverkauf gibt es noch bis Montag, 14. Juli. Ebenfalls am Sonntag tritt Wincent Weiss auf dem Münsterplatz auf – auch hierfür gibt es noch Tickets.

Am Dienstag wurde bereits das Rathaus in Ulm beflaggt. Foto: Dominik Prandl

Am Schwörmontag, 21. Juli, hält OB Ansbacher seine zweite Schwörrede ab 11 Uhr auf dem Weinhof vor 4000 Zuhörern – darunter in diesem Jahr die Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) und der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Dann startet ab 16 Uhr endlich wieder das Nabada und unzählige Paddler und Themenboote werden die Donau hinab schwimmen.

Auch der Wettkampf um den Größten wird beim Nabada eine Rolle spielen

„Die Anspannung steigt“, sagt Marco Schwender, der erstmals die Organisationsleitung innehat. Der Donaupegel schwanke zwar, doch mache er sich keine Sorgen ums Nabada. Die Abnahme der 14 Themenboote startet am kommenden Samstag im Beisein von OB Ansbacher, der schon ganz gespannt ist auf die diesjährigen Themen, denn: „Man munkelt so einiges.“ Man merke auch bei den Themenbooten, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt allgemein zurückgeht, es werde schwieriger, die 14 Themenboote zusammenzubekommen, sagt Schwender. Doch es hat wieder geklappt und die Themen in diesem Jahr seien vielfältig. Es wird unter anderem um Krähen, um eine Landesbaggerschau und auch um den Stolz auf den Größten – den größten Kirchturm der Welt – gehen, im Vergleich mit der Sagrada Familia in Barcelona.

Nabader können auf dem Parkplatz des Klosters Wbilingen und des Donaubads parken, außerdem kann an der Illerbrücke geparkt werden – hier wird es auch einen Bereich geben, wo man nur schnell ein Boot abladen kann. Alle Infos und eine interaktive Karte findet man online unter nabada.ulm.de. Die Stadt bittet darum, Schlauchboote, Flamingos und Co. erst nach der Fahrt mit Bus und Bahn aufzublasen.

Nach dem Nabada steigt die Party in Ulm und Neu-Ulm – auf bayerischer Seite etwa auf dem Schwal, wo es schon am Freitag mit den Feierlichkeiten losgeht. Aber auch etwa das Summertime Festival auf dem Petrusplatz geht um 16 Uhr los. Im Ulmer Fischerviertel wird das Konzept in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen geändert: Es wird keine einzelnen Bühnen bei den Gastronomen geben, sondern lediglich Ausschankplätze. Die Musik spielt dann an einem zentralen Platz, erklärt Rainer Türke, Leiter der Bürgerdienste. Auch der Zufahrtsschutz durch Sperren wird in der gesamten Innenstadt erweitert.

Es kommt zu einigen Sperrungen während der Schwörfeierlichkeiten

Der Donauradweg bleibt durchgängig bis 26. Juli gesperrt. Ansbacher ruft dazu auf, mit Bus und Bahn in die Stadt zu kommen. Denn natürlich gibt es auch einige Straßensperrungen in der Innenstadt: So ist ein Stück der Neuen Straße am Schwörmontag für Autos komplett gesperrt, das Parkhaus am Rathaus ist nur über die Ostseite erreichbar. Auch werden die Herd- und Gänstorbrücke länger gesperrt sein. Thomas Nägele, Leiter der Abteilung Sicherheit in Neu-Ulm, bittet darum, im Bereich der Gänstorbrücke und Donau keine Fahrräder an die Bauzäune zu ketten. Die Ulmer Polizei weist darauf hin, dass das Handynetz überlastet sein oder auch mal ganz ausfallen kann – Absprachen per Whats-App-Chat funktionieren dann natürlich nicht.

Etwa 45 Mitarbeiter der Ulmer Entsorgungsbetriebe (EBU) werden bei dem Event im Einsatz sein – also alle, die sich nicht gerade im Urlaub befinden –, sie werden auch 200 zusätzliche Mülleimer sowie Container aufstellen. Bereits in der Nacht auf Dienstag geht es dann schon mit der Säuberung der Straßen los. Beim Schwörmontag im vergangenen Jahr gab es einen Müllrekord: 28,25 Tonnen Abfall kamen zusammen.