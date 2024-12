Waren es Klimaaktivisten? Mehr als 100 Autos in der Region Ulm durch Bauschaum im Auspuff beschädigt

Mehrere Autos wurden in Offenhausen beschädigt. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag haben nach Polizeiangaben Unbekannte im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen zehn Fahrzeuge mit Bauschaum besprüht und dadurch beschädigt.

Der Bauschaum wurde teils an Türgriffen und in den Auspuffrohren der Fahrzeuge festgestellt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. Ob die Taten mit der Serie ähnlicher Vorfälle im Stadtgebiet Ulm und der Umgebung zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Der bisher bezifferte Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

90 Autos in der Region Ulm durch Bauschaum im Auspuff beschädigt

Keine Einzelfälle: Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden in der Nacht zum Montag auch rund um Ulm mehrere Fahrzeuge an verschiedenen Standorten in Langenau wahllos beschädigt. Die Täter sprühten an den Autos Bauschaum in den Auspuff. Zudem brachten sie an den Heckscheiben einen Aufkleber mit politischem Inhalt an, der mutmaßlich auf die Aktion von Klimaaktivisten hindeutet. Der oder die Täter waren auch in Ulm und Blaustein unterwegs. Am Dienstagmorgen stellten rund 15 Besitzer im Bereich der Eythstraße fest, dass Bauschaum in die Auspuffanlagen ihrer Autos gesprüht wurde. Weitere etwa 25 Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der Donauhalle und mehr als zehn Fahrzeuge in Blaustein betroffen.

Zuletzt meldete das Ulmer Polizeipräsidium, dass Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch erneut zugeschlagen haben: In Beimerstetten waren sie im Bereich des Heuwegs unterwegs. Dort sprühten sie an neun Fahrzeugen Bauschaum in den Auspuff. Auch in diesen Fällen brachten die Täter einen Aufkleber mit politischem Inhalt an den Fahrzeugen an. Die Fahrzeuge wurden durch die Täter offensichtlich wahllos in Größe, Alter und Modellen gewählt. (AZ)