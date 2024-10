Temptation Island: Maxi aus Neu-Ulm stellt als Verführerin Promipaare auf die Probe

Vertrauen ist das Fundament einer gesunden Beziehung – wer den eigenen Partner oder die Partnerin bei jedem Abend mit Freunden in den Armen einer anderen Person befürchtet, fühlt sich schließlich nie sicher beim Gedanken an die gemeinsame Zukunft. Eine Reality-TV-Sendung auf RTL+ hat eine Lösung für unsichere Paare gefunden. Nach dem Motto: Vertrauen ist gut – Versuchung ist besser, läuft die Sendung „Temptation Island VIP“ seit dem 2. Oktober bereits in der fünften Staffel, um misstrauischen Z-Promis einen öffentlichen Treuetest zu ermöglichen. Zwei Wochen lang werden sie getrennt voneinander „Verführerinnen“ und „Verführern“ und damit der Versuchung zum Betrug ausgesetzt.

Maxi aus Neu-Ulm ist eine solche Verführerin. Die 26-Jährige arbeitet als Management Consultant und reiste heuer im Frühsommer nach Korfu, um vier prominente Paare dem Test zu unterziehen. Dabei Paare lebe für zwei Wochen voneinander getrennt in unterschiedlichen Villen voller Verführerinnen und Verführer – eine von ihnen war Maxi aus Neu-Ulm. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Promis trotz ihrer Verführungsversuche treu sind und welche Grenzen überschritten werden. In vorherigen Staffeln haben nur die wenigsten Beziehungen den Treuetest überstanden.

Reality-TV-Verführung aus Neu-Ulm: Maxi stellt Paare vor Herausforderungen

Maxi selbst erklärt auf Anfrage, dass sie sich für eine Teilnahme als Verführerin entschied, weil sie selbst Fan des Formats ist. Nach einer gescheiterten Beziehung sei sie zudem bereit für ein neues Abenteuer in ihrem Leben gewesen. „Ob ich als Paar reingehen würde, weiß ich nicht. Aber als Single hatte ich nichts zu verlieren und wenn man im besten Fall noch einer anderen Frau die Augen öffnen kann, wieso nicht?“, sagt die 26-Jährige. Generell hätten Verführerinnen in der Sendung einen viel zu schlechten Ruf. „So schlimm sind wir gar nicht“, meint Maxi.

Ihr Umfeld hätte durchweg positiv auf ihre Teilnahme reagiert. Auch ihre Eltern seien sehr locker und stünden hinter ihren Entscheidungen. Ihr Vater sei sogar „richtig stolz“ gewesen. „Ich bin wirklich dankbar, diesen Support hinter mir zu haben. Da kann man über Kommentare wie ‚Papas ganzer Stolz‘ zum Glück nur müde lachen“, betont die Neu-Ulmerin.

Maxi aus Neu-Ulm will mit ihrer natürlichen Art punkten

Eine ausgeklügelte Taktik, um die Männer in der Villa zu verführen, habe Maxi nicht gehabt. „Ich weiß, dass meine natürliche, offene und selbstbewusste Art gut bei Männern ankommt.“ Damit versuchte sie, auch auf Korfu zu punkten. „Ich wollte einfach ich selbst sein und mit dem Flow gehen.“

Konkrete Pläne für eine Zukunft als TV-Sternchen oder ein Leben als Influencerin habe sie derzeit nicht. Sie wolle ihr Leben so weiterleben wie bisher und versuchen, das für sie Positivste aus der Show-Teilnahme herauszuholen. „Ein paar Abonnenten mehr wären natürlich super, ein zweites Standbein auch, aber wenn es nicht klappt, wäre das auch kein Weltuntergang.“ Eher sei es ihr um die Erfahrung bei der Teilnahme selbst gegangen.

Die Temptation Island-Verführerin hatte viel Spaß beim Dreh auf Korfu

Temptation Island war Maxis erster Auftritt im Fernsehen. Obwohl sie es zuerst befremdlich fand, die vielen Kameras in der Villa zu sehen, habe sie sich schnell daran gewöhnt und Spaß am Dreh gefunden. Wird man die 26-Jährige jetzt also öfter in Reality-Formaten sehen? „Erstmal brauche ich Zeit, um alles sacken zu lassen und die Reaktionen der Zuschauer auf die Ausstrahlung abzuwarten“, sagt sie. „Wenn das Feedback aber eher positiv ist und ich merke, die Leute haben Bock, mehr zu sehen, wieso nicht! Ich überlege heimlich schon, welches Format noch zu mir passen würde.“

Wie erfolgreich die Neu-Ulmerin als Verführerin in der RTL-Sendung war, darf sie nicht verraten. Reaktionen aus der Öffentlichkeit kümmern die 26-Jährige nur wenig: „Man kann es nie jedem recht machen. Ich stelle mich also auf blöde Kommentare und Blicke ein“. Sie sei jedoch im Reinen mit sich selbst und dem was sie getan – oder gelassen – hat.

Diese Promipaare stellt „Verführerin“ Maxi aus Neu-Ulm bei Temptation Island VIP auf die Probe

Insgesamt 12 neue Folgen wurden vom Sender angekündigt. Hinzu kommt noch das große Wiedersehen nach dem Treuetest. Die Promi-Paare und ihre Beweggründe stellte RTL in einer Pressemitteilung vor.

Die Paare, die Maxi als Verführerin auf die Probe stellt, sind im Kosmos von Reality-TV-Fans keinesfalls Unbekannte. Großfamilien-Sternchen Sarah-Jane Wolly kam etwa nach Korfu, um ihren Freund Tinush zu testen. Ihre Beziehung sei eigentlich stabil – doch eine Wollny nahestehende Person sei einmal hintergangen worden. Dadurch habe sie ein generelles Misstrauen entwickelt. Tinush habe ihr außerdem nie gesagt, dass sie seine Traumfrau sei. Die Teilnahme am Reality-Treuetest ist also die logische Konsequenz, um ihre Verbindung zu stärken.

Lisa-Marie und Akka wollen bei Temptation Island VIP ihre Zukunft absichern

Bei „Ex On The Beach“, einer weiteren Reality-Kuppelshow, hat es zwischen Jessica und Germain gefunkt. Nach ein wenig Hin und Her sind die beiden im Sommer 2023 zusammengekommen. Jetzt will Jessica wissen, wie sich ihr Germain verhält, wenn er sich beim Feiern betrinkt. Der 26-Jährige ist als Frauenheld bekannt und will seiner Freundin beweisen, dass er es wirklich ernst mit ihr meint.

Lisa-Marie und Akka haben sich ganz klassisch auf einer Geburtstagsparty kennengelernt und sind schnell gemeinsam nach Dubai ausgewandert. Die 23-Jährige möchte mit ihrer Teilnahme bei Temptation Island ihre weiteren Zukunftspläne absichern und herausfinden, ob er der Richtige ist. Ein No-Go wäre für sie, wenn Akka schlecht über sie redet, freiwilligen Körperkontakt hat oder einer Frau das Gefühl gibt, dass sie eine Chance hätte.

„Unsympathisch und hässlich“ – Adrian hat Rebecca bereits einmal betrogen

Für Rebecca und Adrian ist es bereits das zweite Mal, dass sie bei einer Fernsehsendung an einem Traumstrand teilnehmen: Bei „Bachelor in Paradise“ lernten die beiden sich kennen und lieben. Doch Adrian ging fremd, Rebecca könne ihm jetzt nicht mehr vertrauen. Noch dazu sei die Frau „unsympathisch und hässlich“ gewesen. Das habe die 29-Jährige hart getroffen. Ihr Freund lüge nun manchmal, damit sie ihn nicht verlässt, sie dagegen wolle, dass er ehrlicher wird. Indem sie ihn zwei Wochen lang der Versuchung aussetzt, möchte sie das Vertrauen zu dem 28-Jährigen wiederherstellen. Ein Kuss mit einer Verführerin wie Maxi wäre das Ende der knapp einjährigen Beziehung. Bezugspersonen seien erlaubt, private Themen und emotionale Bindungen dagegen tabu.