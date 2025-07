Mit der Fähre durch das Nabada-Chaos: Pure Euphorie

Eine Stunde, 28 Minuten und 16 Sekunden. So lange war ich auf dem Wasser. Das Ruder stets fest umschlossen, um die große Fähre mit der Nummer 16 durch Aberhunderte von Schlauchbooten zu manövrieren; verantwortlich dafür, dass kein Schwimmer unter die schwere Holzkonstruktion gerät, wo größere Verletzungen kaum zu vermeiden wären. Für diesen Moment habe ich über sechs Wochen trainiert. Und dann war es plötzlich so weit.

Wir springen zurück: Es ist der 11. Juni. Bei knapp 20 Grad und leichtem Nieselregen treffe ich mich mit anderen abenteuerlustigen Ulmerinnen und Ulmern am Fischerplätzle vor der Stadtmauer, um Teil einer tiefschwäbischen Tradition zu werden – dem Nabada am Schwörmontag. „Ob die mich hier richtig aufnehmen?“, denke ich.

Ein Norddeutscher als Zillenfahrer beim Nabada in Ulm

Denn als frisch gebackener Ulmer und gebürtiger Westfale habe ich weder einen schwäbischen Dialekt noch kenne ich mich mit den hiesigen Bräuchen aus. Ich muss zugeben, dass ich bei manchen der älteren Herren oft recht wenig verstehe. Aber die Zunft kann jeden Zillenfahrer gebrauchen. Und so werde ich mit offenen Armen empfangen.

Zillen, das sind schmale, Kanu-ähnliche Holzboote, die eine jahrhundertealte Tradition in der Donauschifffahrt haben. Das Zillenfahren ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. „Weitziehen, Reihen, Staken“, all diese Begriffe bezeichnen Rudertechniken. Dabei gilt es immer, das Gleichgewicht zu halten. Mir scheint das ganz gut zu gelingen. Zumindest falle ich nicht ins Wasser.

Ich bin bereit für den Schwörmontag in Ulm

Mit jedem Training werde ich sicherer auf der Zille. So langsam fühle ich mich bereit fürs Nabada. Dann werden je zwei Zillen mit einer großen Holzplattform verbunden, auf welcher die typischen, das Stadt- und Weltgeschehen kommentierenden Aufbauten errichtet werden. Die Zillen fusionieren zu einer „Fähre“, die von je vier Zillenfahrern am Schwörmontag traditionell über die Donau gesteuert wird. Ich lenke die Fähre mit der Nummer 16 vom ZSW. Auf ihr tritt ein Spatz gegen eine Krähe im Fischerstechen an. Die Krähe unterliegt – ein Symbolbild für die Krähenplage in Ulm.

Icon Vergrößern Als Norddeutscher das erste mal beim Nabaden und dann direkt als Steuermann auf einer Fähre? Das hat unser Autor Kilian Voß gemacht. Foto: Kilian Voß Icon Schließen Schließen Als Norddeutscher das erste mal beim Nabaden und dann direkt als Steuermann auf einer Fähre? Das hat unser Autor Kilian Voß gemacht. Foto: Kilian Voß

Am Schwörmontag geht es darum, dass alle in der Stadt gleich behandelt werden, was der Oberbürgermeister Jahr um Jahr aufs Neue beschwört - und auf dem Wasser sind wirklich alle gleich, all die Schlauchboote, Flöße, Zillen, Rettungsinseln, Wikingerboote oder aufgeblasenen Gummieinhörner. Sie alle haben das gleiche Ziel, sie wollen einfach den Fluss „hinunterbaden“.

Mit der tonnenschweren Fähre durch das Donau-Getümmel

Ein paar Wochen später bin ich selbst dabei: Der Schwörmontag ist gekommen. Ich spüre, wie langsam die Nervosität in mir aufsteigt. Für das eigentliche Nabaden gab es keine Generalprobe. Zum ersten Mal manövrieren wir die Fähren mitsamt Aufbau und Besatzung durch die Menschenmassen, die am heutigen Schwörmontag mit ihren Schlauchbooten und Flößen die Donau tapezieren. „Hoffentlich geht alles gut“, denke ich, während wir die wuchtige Konstruktion vom Neu-Ulmer Ufer abstoßen.

Dann geht es los: Ich spüre, wie die Strömung uns vorantreibt. Wie das schwere Boot an Fahrt aufnimmt. Wir müssen mitten in die tobende Menge hineinsteuern, sonst driften wird ab. „Konzentration, Kilian!“ Vor uns sehe ich ein Meer aus Farben. Ich bereite mich auf den Zusammenstoß mit einem pinkfarbenen Aufblas-Flamingo vor. „Leute, Achtung!“, musste ich an diesem Tag öfter sagen, als je zuvor. Mit dem Griff meines Ruders schiebe ich den Flamingo samt Besatzung zur Seite, dann ein blaues Schlauchboot, dann ein gelbes.

Pure Ekstatse – so ist es, eine Fähre am Ulmer Nabada zu lenken

Die „wilden Nabada“, wie man die Teilnehmer mit Schlauchboot und Co. nennt, scheinen durch den Trubel auf dem Wasser jeder Wahrnehmung beraubt zu sein. Kaum einer bemerkt, dass eine tonnenschwere Konstruktion auf sie zusteuert. Und so bleiben mir als Zillenfahrer nur Stimme und Ruder als Instrumente, um den Weg „freizuschieben“. Dabei nutzen die wilden Nabada jede Gelegenheit, um Eimer voller schönstem, bräunlich schimmerndem Donauwasser über mir auszukippen. Aber für mich ist das pure Ekstase.

Denn während ich etliche Schlauchboote zur Seite drücke, während ich von allen Seiten nass gespritzt werde, überträgt sich Feierlaune auf mich. Ich höre hunderte Menschen singen und lachen. Ich spüre das kalte Wasser auf meiner Haut. Ich sehe, wie zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer an den Ufern applaudieren. An Nabada auf einer Zille zu stehen – das fühlt sich an wie ein Fallschirmsprung, begleitet von einem intensiven, aber angenehmen Kribbeln im Bauch.

Ein einzigartiges Erlebnis: Ein Rückblick auf mein erstes Nabada

Nach etwa einer Stunde Fahrt lichtet sich die Donau. Wenig später kann ich kein Schlauchboot mehr entdecken. Wir aber treiben weiter, bis zum Wasserwerk an der Böfinger Halde – und plötzlich ist es ruhig. Kein Gesang, keine Kapellen und kein Applaus. Nur Vogelgezwitscher und das Platschen der Ruder, die ins Wasser treiben. Mich erfüllt Nostalgie. Ich wünschte, wir könnten noch mal zurückfahren, dann noch einmal und noch einmal. Aber stattdessen legen wir an. Das war mein erstes Nabada. Und ich bin nur dankbar.