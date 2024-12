Ulmer Polizei ehrt mutige Bürger für außergewöhnliche Zivilcourage

Die Ulmer Polizei hat sich bei vier Menschen aus der Region für deren Einsatz bedankt. „Zivilcourage zu zeigen und sich für andere einzusetzen, wenn diese Hilfe brauchen, ist heute leider nicht mehr selbstverständlich“, sagte Polizeipräsident Josef Veser im Rahmen einer Feierstunde in Ulm. Umso mehr hob er hervor, wie selbstverständlich die zu ehrenden Menschen anderen zu Hilfe kamen und sie so vor Schlimmerem bewahrten, aber auch in einer besonderen Situation kurz entschlossen und umsichtig handelten.

Männer verfolgen einen Einbrecher

Am frühen Morgen des 3. Dezember 2023 ereigneten sich in Ulm-Unterweiler mehrere Einbrüche. Als Christian Malleber davon erfuhr, wollte er an seinem Wohnmobil nachsehen, ob sich der Täter eventuell dort auch zu schaffen gemacht hatte. Auf dem Weg dorthin traf er auf einen Bekannten, der sich an einem Vereinsgebäude aufhielt. Beide nahmen plötzlich verdächtige Geräusche aus dem Gebäude wahr. Als die beiden Männer sich daraufhin aufmachten, die Ursache der Geräusche zu finden, trafen sie auf einen jungen Mann, der das Gebäude soeben verließ. Er bedrohte die beiden zunächst und flüchtete dann. Ohne lange zu überlegen, nahmen die Männer die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Strecke einholen und zu Boden bringen. Obwohl er sich wehrte, konnten Christian Malleber und sein Bekannter den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dem Täter konnten im Anschluss mehrere Einbrüche nachgewiesen werden. Jetzt wurde Christian Malleber für seinen Einsatz geehrt.

Genauso wie Hildegard Kaupp-Seimetz, die im Kreis Göppingen eingriff, als ein Mann jemanden im Streit mit einem Messer bedrohte. Sie schrie den Mann an und verwickelte ihn anschließend in ein Gespräch, sodass der andere Mann vor der Gefahr flüchten konnte.

Erste Hilfe nach schwerem Unfall

Geehrt wurden auch Lisa Wadepuhl und Sebastian Grothe, die einem Motorradfahrer im Mai dieses Jahres zwischen Geislingen und Schalkstetten Erste Hilfe leisteten. Der Motorradfahrer war mit einem Auto zusammengestoßen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Besonders am Bein war er schwer verletzt und blutete stark. Die Hinzugekommenen leisteten wichtige Hilfe – das Leben des Motorradfahrers konnte gerettet werden.

Während der Veranstaltung in Ulm wurden auch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm für außergewöhnliche Leistungen geehrt. Im Beisein von Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger, als Vertreter der Staatsanwaltschaft Ulm, und dem Bürgermeister der Gemeinde Illerkirchberg Markus Häußler, als Vorsitzender des Fördervereins des Polizeipräsidiums Ulm, erhielten die beherzten Helferinnen und Helfer ein kleines Präsent. Der Dank stand auch stellvertretend für all diejenigen, die ihren Mitmenschen Tag für Tag selbstlos und helfend zur Seite stehen. (AZ)