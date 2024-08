Familie vergisst Hund auf Rastplatz und fährt rückwärts auf der A8 zurück

Weil eine Familie aus Frankreich an der Raststätte Aichen bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) einen Hund vergessen hatte, fuhr ein 52-Jähriger rückwärts auf dem Seitenstreifen der A8 zurück. Die Polizei bemerkte den Falschfahrer. Der muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Die Familie war nach Angaben der Polizei auf der Rückkehr aus ihrem Urlaub. An der Raststätte Aichen hielt sie gegen 16 Uhr für eine Vesperpause an. Nach dem Essen fuhr sie weiter auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Merklingen bemerkten die Insassen aber, dass sie einen ihrer Hunde an der Raststätte vergessen hatten. Weil der 52-jährige Fahrer fürchtete, er könnte zum Rastplatz nicht mehr zurückfinden, sei er auf dem Standstreifen rückwärts gefahren.

Die Polizei Mühlhausen bemerkte den Falschfahrer und begleitete ihn zurück zur Raststätte. Dort hätten Fremde bereits mit dem Hund gewartet. (AZ)