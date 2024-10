A8 am Albaufstieg in Richtung München übers Wochenende voll gesperrt

Wegen Straßen- und Baumarbeiten wird die A8 in Fahrtrichtung München am Albaufstieg für mehrere Tage voll gesperrt. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr und endet am Montag, 14. Oktober, um 5 Uhr. Diese Maßnahmen zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Merklingen seien vor dem Winter notwendig. Die Fahrtrichtung Stuttgart-Karlsruhe der A8 sei nicht betroffen.

Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Navigationssysteme auszuschalten und der offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecke U29 zu folgen. Der Fernverkehr werde bereits am Kreuz Weinsberg und am Kreuz Walldorf über die Sperrung informiert. Eine Umfahrung der gesperrten Strecke ist über die A6 und die A7 (Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim) möglich. (dpa)