Wohnmobil prallt auf der Autobahn gegen Lastwagen

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag auf der A8 bei Merklingen gekommen. Kurz nach 15.15 Uhr fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Fiat-Wohnmobil in Richtung Stuttgart. Im Bereich Merklingen fuhr er laut Polizei nahezu ungebremst auf den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges auf. Beide Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt.

Die Polizei Ulm schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro

Bei der Aufnahme des Unfalls gab der 90-Jährige gegenüber der Polizei an, wohl eingeschlafen zu sein. Die Front des Wohnmobils wurde so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Auflieger des Sattelzuges wurde nicht nennenswert beschädigt. Den Schaden am Wohnmobil schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)