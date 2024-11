Besucher aus 40 Ländern kommen zur Messe bei Zwick-Roell

Mit rund 1200 Messebesuchern aus 40 Ländern ist kürzlich die 32. „testXpo“, die internationale Fachmesse für Material- und Werkstoffprüfung, auf dem Firmencampus von Prüfmaschinenhersteller Zwick-Roell in Ulm-Einsingen zu Ende gegangen. An den vier Messetagen stellten 19 Aussteller dem Fachpublikum neue Produkte und Dienstleistungen vor, teilt das Unternehmen mit. Die größten Besuchergruppen reisten aus Italien, der Tschechischen Republik und Slowakei sowie Frankreich an.

Batterietechnologie und Brennstoffzellen stehen im Fokus

In rund 50 Fachvorträgen informierten sich Interessierte zu den Themen E-Mobility mit Schwerpunkt Batterietechnologie und Brennstoffzellen sowie Injektionssystemen aus der Pharmaindustrie. Ferner standen die Themen Wasserstoff-Technologie, Kunststoff, Härteprüfung und neue Trends der Branche im Fokus.

Großes Interesse bestand laut Zwick-Roell auch an Produktlösungen zur Automatisierung, Digitalisierung von Prüfdaten und Künstlicher Intelligenz (KI). „Die aktuellen Zeiten sind zweifellos herausfordernd. Dennoch beweist uns das ungebrochen starke Besucherinteresse an zukunftsträchtigen Themen, wie Wasserstoff, E-Mobility und Automatisierung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die geführten Gespräche waren konstruktiv und inspirierend, daher blicken wir mit einem guten Gefühl in die Zukunft und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus für uns ergeben“, erklärt Klaus Cierocki, Vorstandsvorsitzender der Zwick-Roell-Gesellschaft.

Flashmob und Geburtstagsständchen für Jan Stefan Roell

Ein Höhepunkt der Messe: Zum Messeabschluss feierte Jan Stefan Roell, Aktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Zwick-Roell-Gesellschaft, mit der Belegschaft, seiner Familie und vielen Freunden seinen 70. Geburtstag. Mit einem Flashmob überraschten die Belegschaft sowie alle Gäste den Jubilar und um Mitternacht ertönte ein vielstimmiges „Zum Geburtstag viel Glück“ durch das voll besetzte Festzelt. Roell zeigte sich gerührt von der Feier, die gespickt war mit vielen Überraschungen für den Mehrheitseigentümer von Zwick-Roell und Präsidenten der IHK Ulm und Vize-Präsidenten des BWIHK. (AZ)

Der Jubilar, Jan Stefan Roell, schneidet die Geburtstagstorte an. Foto: ZwickRoell GmbH & Co. KG