Messerattacke in Ulm: Prozessauftakt gegen 33-Jährigen

Am Dienstag – demselben Tag, an dem die Messer- und Waffenverbotszone in Ulm eingeführt wurde – hat am Ulmer Landgericht ein Prozess gegen einen 33-Jährigen begonnen, der im April dieses Jahres eine Gruppe junger Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen vor.

Mit dem Feuerzeug droht er, die Haare einer Frau anzuzünden

Eine sechsköpfige Gruppe war im April gegen 4.50 Uhr in der Schillerstraße Richtung Ehinger Tor unterwegs. Auf Höhe des dortigen Autohauses stießen sie auf den Angeklagten, der an ihnen mit dem Fahrrad vorbeifuhr. Sie äußerten ihm gegenüber ihren Unmut, weil er zu dicht an ihnen vorbeigefahren sei. Daraufhin soll der 33-Jährige vom Fahrrad gestiegen und die Gruppe beleidigt und gedroht haben, sie fertig zu machen. Mit dem Feuerzeug in der Hand drohte er zudem laut Anklageschrift, die Haare der Frau in der Gruppe anzuzünden.

Während die Gruppe weiterging, beleidigte der 33-Jährige diese weiterhin vom Fahrrad aus, so die Staatsanwältin. Mit dem Griff eines Taschenmessers soll er dann auf den Hinterkopf eines 24-Jährigen geschlagen haben und mit der Klinge in Richtung eines 23-Jährigen. Letzterer habe den Schlag abgewehrt und eine vier Zentimeter lange Schnittverletzung an der Hand erlitten haben.

Ein Faustschlag gegen den Angreifer verhindert Schlimmeres

Doch damit nicht genug: Als die jungen Menschen in unterschiedliche Richtungen flohen, ließ der 33-Jährige laut Staatsanwältin weiterhin nicht von ihnen ab. In einer Unterführung traf er auf zwei der jungen Männer – 24 und 25 Jahre alt –, holte wuchtig mit dem Messer aus, und habe gezielt versucht, den 24-Jährigen am Hals zu treffen und tödlich zu verletzen, so die Staatsanwältin. Nur weil der 25-Jährige zur Abwehr den Angeklagten mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, habe eine schwere Verletzung seines Begleiters verhindert werden können: Er erlitt einen Schnitt am Ohr sowie eine Hautabschürfung oberhalb des Ohres. Als der Täter zu Boden ging, flüchteten die beiden Männer. Für die Staatsanwältin steht fest: Der 33-Jährige habe versucht, einen Menschen zu töten.

Der Angeklagte, der österreichischer Staatsangehöriger ist und sich in Untersuchungshaft befindet, äußerte sich am Dienstag nicht zu dem Vorfall, da seine zweite Rechtsanwältin nicht vor Ort war. Letztere ließ aber einen Antrag verlesen, der verhindern soll, dass ein Ermittlungsführer der Polizei als einer der ersten Zeugen gehört wird. Sie argumentiert, er könnte schon früh im Prozess Mutmaßungen und polizeiliche Arbeitshypothesen äußern. Das verletzte die Interessen der Verteidigung und es bestehe die Gefahr, dass die Schöffen beeinflusst werden könnten. Die Verteidigerin fordert deshalb, dass der Zeuge ausschließlich über die Ermittlungen berichtet, die er selbst geleitet hat und dass zunächst unmittelbare Zeugen vernommen werden, die aus eigener Wahrnehmung berichten können. Die Verhandlung wird im November fortgesetzt.