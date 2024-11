In Meßhofen formen Bürger die Zukunft des Dorfes

Wie soll Meßhofen künftig aussehen? Diese Thematik wird gerade anhand eines Innenentwicklungskonzepts für den Roggenburger Ortsteil erarbeitet. Planerin Miriam Vogt vom Büro Daurer + Hasse aus Wiedergeltingen beschreibt das Vorhaben so: „Es handelt sich um eine Analyse und Förderkulisse für Ort und Bürgerschaft.“ Es passiert nicht alles sofort, fügt die Architektin hinzu. Was Bürgermeister Mathias Stölzle wichtig ist: „Wir wollen eine möglichst transparente Entwicklung anstoßen.“ Wer sich aktiv an diesem Prozess beteiligen möchte, hat am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr bei einem Workshop im örtlichen Musikerheim Gelegenheit dazu.

