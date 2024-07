Das Märzen wird's weiter geben: Das hat der neue Brauer in Roggenburg vor

Die Neugierde der Biergemeinde ist immens. Der neue Braumeister in Meßhofen setzt auf eine sanfte Weiterentwicklung des Bewährten. Die Lederhose stehen ihm so gut wie seinem Vorgänger, der eine Institution war.

In der fast 200-jährigen Geschichte des Brauereigasthofs im Roggenburger Ortsteil Meßhofen wurde jetzt ein neues Kapitel eröffnet. Jan Opper und seine Frau Resi haben dort nun die Regie übernommen. Was hat das denn für Konsequenzen? Die Biere von Clemens Kolb, der ihre Linie über fast ein halbes Jahrhundert geprägt hat, waren schließlich herausstechend – „mit Ecken und Kanten“ behaftet“, wie er beim Abschiedsgespräch nicht ohne Stolz anführte. Ein paar Tage später, beim Antrittsgespräch mit dem Nachfolger, berichtet Jan Opper, dass ihn in den ersten Tagen, seit er hier ist, bereits viele Nachfragen in dieser Sache erreicht hätten. Sorge schwingt darin mit, es könne zu Ende gehen mit Märzen und Weizen Kolb’scher Prägung.

Märzen und Weißen will der neue Brauer weiterproduzieren

Opper lächelt, bevor er das erlösende Bekenntnis ablegt: „Das Märzen und das Weizen werde ich weiter produzieren, natürlich.“ Überhaupt, werde er am tradierten Charakter des Wirts- und Brauhauses festhalten, freilich hie und da auch Neues ausprobieren. Er denke dabei an zusätzliche saisonale Biere, „mal sehen, welches dann wie ankommt, aber ich erhalte ja ganz unmittelbar Rückmeldung“. 20 mögliche Sorten umfasse sein Repertoire. Auch wird er so manche Ecke und Kante Kolb’scher Prägung abschleifen, als da wären: die für Nicht-Insider so enttäuschungsträchtigen Schließungstage an jedem letzten Wochenende im Monat und der vor geraumer Zeit eingeführte Verzicht auf Speisenangebote.

Ab August soll es also zumindest wieder Brotzeiten geben, und später zusätzlich „eventuell Extras“ - dies an sämtlichen Wochenenden und womöglich an mehr als den bislang drei Öffnungstagen. Das Problem dabei: Seine Frau Resi kann ihm vorerst nur an den Wochenenden und in den Schulferien unterstützend unter die Arme greifen. Sie sei derzeit noch an Landshut gebunden, wo sie in einer Berufsschule angehende Metzger unterrichtet. Ein Versetzungsantrag sei gestellt.

Der neue Braumeister hat jede Menge Erfahrung

Opper, diesen Eindruck vermittelt er, hat sich die Sache schon gut überlegt. Und er bringt jede Menge Erfahrung mit. Er ist Braumeister, in Weihenstephan diplomiert, war im Ostbayerischen in mehreren mittelständischen Brauereien als Erster Braumeister tätig, zuletzt in der Nähe von Cham. Die Brauerei Deil in Osterberg, die es längst nicht mehr gibt, kenne er noch von einem „kurzen Gastspiel“. Zusätzlich hat er sich zum Bier-Sommelier ausbilden lassen. Und jetzt, mit 49, der Schritt in die Selbständigkeit gewagt, geleitet von der Überlegung: „Wenn ich schon so viel arbeite, dann kann ich das doch in einer eigenen Brauerei machen.“ Der Kontakt nach Meßhofen sei dann auf Vermittlung eines Brauerverbands zustande gekommen. „Wir haben uns sofort verliebt in diesen Ort mit seinem Kastanienbiergarten, dem Felsenkeller, der rustikalen Wirtsstube“, erzählt er von der ersten Inaugenscheinnahme vor Ort.

Der neue Braumeister trägt selbstverständlich Lederhose

Dass er in die Gegend passt, signalisiert Jan Opper bereits durch Äußerlichkeiten. Er trägt seine Lederhose mit demselben Selbstverständnis, wie dies sein Vorgänger tat. Ein Hänfling ist er auch nicht gerade, das Wuchten von Bierkästen und Bierfässern verhilft wohl ziemlich automatisch zu einer ordentlichen Statur, für die andere im Fitness-Studio rackern müssen. Den ersten Sud werde er in etwa zwei Wochen ansetzen. Clemens Kolb werde ihn dabei unterstützen, damit der auch so gerät, wie es die Bierfans des Hauses gewohnt sind. Davon abgesehen reichten die eingelagerten Vorräte noch zumindest zwei Monate, „je nachdem, wie in den nächsten Wochen der Andrang ausfällt“. Kommenden Freitag, 17 Uhr, fällt der Startschuss in die neue Zeit.

Eine alte Frage stört ihn in den Vorbereitungen dazu nicht. Was also macht ein gutes Bier aus? Als Bier-Sommelier könnte er sich nun in weitschweifigen Beschreibungen verlieren, was ja kein Fehler sein muss, wenn Bieren treffende Adjektive zugeordnet werden, die ihre Stilistik und Eigenheiten einfangen. Beim Wein geschieht das ja auch. Opper aber belässt es fürs erste bei einem alten Brauer-Spruch: „Gutes Bier ist das, von dem ich gerne ein weiteres trinke.“ Und, ja doch, „ein schöner Schaum sollte schon obendrauf“ sein.