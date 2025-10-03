Pumuckl, Papst und Paranoia: So war der Auftritt von Michael Mittermeier in Neu-Ulm

„Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ – so lautet der Titel des Programms, mit dem Comedian Michael Mittermeier am Samstagabend zu Gast im restlos ausverkauften Edwin-Scharff-Haus war. Es lag eine Erwartungshaltung in der Luft. Immerhin – kein Comedian kennt sich mit Nostalgietrips und lustigen Flashbacks besser aus als Mittermeier. Ein Transparent mit dem Showtitel, ein paar Scheinwerfer – mehr braucht Mittermeier nicht.
Neu-Ulm
