Michael Mittermeier begeistert in Neu-Ulm: Nostalgie, Humor und persönliche Geschichten auf der Bühne

Neu-Ulm

Pumuckl, Papst und Paranoia: So war der Auftritt von Michael Mittermeier in Neu-Ulm

Comedian Michael Mittermeier rebootet die Realität. Im ausverkauften Edwin-Scharff-Haus begibt er sich auf einen wilden Nostalgietrip – zur Freude des Publikums.
Von Florian L. Arnold
    Michael Mittermeier war mit seinem Programm „Flashback – die Rückkehr der Zukunft“ zu Gast im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm.
    Michael Mittermeier war mit seinem Programm „Flashback – die Rückkehr der Zukunft“ zu Gast im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm. Foto: Florian L. Arnold

    „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ – so lautet der Titel des Programms, mit dem Comedian Michael Mittermeier am Samstagabend zu Gast im restlos ausverkauften Edwin-Scharff-Haus war. Es lag eine Erwartungshaltung in der Luft. Immerhin – kein Comedian kennt sich mit Nostalgietrips und lustigen Flashbacks besser aus als Mittermeier. Ein Transparent mit dem Showtitel, ein paar Scheinwerfer – mehr braucht Mittermeier nicht.

