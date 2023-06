Kind (5) von Auto erfasst: Fuß wird zwischen Rad und Kotflügel eingeklemnt

Ein Junge springt auf die Straße. Eine Autofahrerin kann einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Fuß des Jungen wird eingeklemmt.

In Mietingen im Kreis Biberach ist ein Fünfjähriger von einem Auto erfasst worden. Der Fuß des Kindes wurde überrollt und war anschließend zwischen Vorderrad und Kotflügel eingeklemmt. Der Junge kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 56-Jährige kurz vor 16.30 Uhr mit ihrem Opel im Schwertheftsweg. Sie war in Richtung Langer Grube unterwegs. Am Straßenrand parkte ein Lieferwagen. An dem fuhr die Opelfahrerin vorbei.

Vor dem Lieferwagen sprang ein Junge auf die Straße. Trotz eingeleiteter Vollbremsung stieß der Opel mit dem Fünfjährigen zusammen. Dabei wurde der Fuß des Kindes überrollt und zwischen dem Vorderrad und dem Kotflügel eingeklemmt. Dadurch erlitt der Junge Verletzungen und klagte über Schmerzen.

Die Mutter des Kindes hatte den Unfall mitbekommen. Der Rettungsdienst brachte den Fünfjährigen in ein Krankenhaus. (AZ)