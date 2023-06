Neu-Ulm

07:37 Uhr

Werksverkauf kehrt zurück: Was die Milchwerke Schwaben anbieten wollen

Plus Die Ulmer Genossenschaft startet Mitte Juni wieder ihren Werksverkauf in Neu-Ulm, aber in neuen Räumen. Was Kundinnen und Kunden dort erwartet.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Nicht nur die aus den 1980er-Jahren bekannte Werbefigur Axel Frischmilch feiert heuer in Neu-Ulm ein Comeback, wenn auch unter dem Namen Axel Weidemilch. Die Milchwerke Schwaben beleben Mitte Juni auch ihren Werksverkauf wieder. Dieser wird allerdings nicht unter dem Dach der Molkerei angeboten, sondern etwa 200 Meter weiter, nämlich im Fabrikverkauf von Lebkuchen Weiss in der Junkerstraße.

Die Milchwerke Schwaben berichten von einer sehr großen Nachfrage

Ihren früheren Werksverkauf hatten die Milchwerke während der Corona-Pandemie eingestellt. Doch die Kundinnen und Kunden wünschten sich das Angebot zurück. Melissa Weilbach von der Teamleitung Marketing der Genossenschaft berichtet von einer extrem großen Nachfrage. "Wir bekommen täglich mehrere Mails und Anrufe." Teilweise kämen Kunden auch ans Werk gefahren und wollten etwas einkaufen. "So kam das Ganze wieder ins Rollen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen