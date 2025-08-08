Icon Menü
Millionenschwere Reparatur: So läuft die Restaurierung des Klosters Wiblingen in Ulm

Ulm

Millionen-Projekt: So läuft die Sanierung des Klosters Wiblingen

Die ehemalige Benediktinerabtei wird derzeit umfangreich instandgesetzt. Wie lange die Arbeiten dauern und wie viel sie kosten, verriet der Finanzminister.
Von Kilian Voß
    Ein kolossales Gerüst hüllt den Altarraum der Basilika ein. Darüber wird das Deckenfresko restauriert.
    Ein kolossales Gerüst hüllt den Altarraum der Basilika ein. Darüber wird das Deckenfresko restauriert. Foto: Kilian Voß

    Das Kloster Wiblingen gilt für viele als das schönste Kloster Baden-Württembergs. In der Basilika erwartet die Besucherinnen und Besucher derzeit allerdings ein riesiges Gerüst – seit September 2023 steckt das Land mehrere Millionen Euro in die Restaurierung der Kirche. Um sich die Fortschritte der Sanierung anzusehen, besuchte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz nun das Kloster. Dabei wurde auch verraten, wie lange die Instandhaltung noch dauert und wie viel das Vorhaben kostet.

