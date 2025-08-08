Millionen-Projekt: So läuft die Sanierung des Klosters Wiblingen

Das Kloster Wiblingen gilt für viele als das schönste Kloster Baden-Württembergs. In der Basilika erwartet die Besucherinnen und Besucher derzeit allerdings ein riesiges Gerüst – seit September 2023 steckt das Land mehrere Millionen Euro in die Restaurierung der Kirche. Um sich die Fortschritte der Sanierung anzusehen, besuchte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz nun das Kloster. Dabei wurde auch verraten, wie lange die Instandhaltung noch dauert und wie viel das Vorhaben kostet.

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kloster Wiblingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis