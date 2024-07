Das Projekt stand von Anfang an offenbar unter keinem guten Stern, jetzt wurde es gestoppt: Die Stadt Neu-Ulm baut vorerst keine neue Kita in die Mitte des Ortes. Das hat sich als zu schwierig erwiesen. Dennoch: So ganz soll das Vorhaben vorerst nicht zu den Akten gelegt werden, denn die Stadt benötigt dringend neue Kindergartenplätze.

