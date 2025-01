Bus gerät in Brand: Als das Feuer ausbricht, sind noch drei Menschen darin

Ein Linienbus ist bei Mittelbiberach (Kreis Biberach) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren beim Ausbruch des Feuers am Freitagmorgen zwei Fahrgäste sowie der Fahrer im Bus. Alle Insassen hätten sich unverletzt in Sicherheit gebracht, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen.

Der Bus war gegen 5.45 Uhr zwischen Reute und Grodt auf der L283 unterwegs. Während der Fahrt stellte der Fahrer Flammen aus dem Motorraum fest, teilt die Polizei weiter mit. Er sei angehalten und habe sich mit den beiden Fahrgästen in Sicherheit gebracht. Kurz darauf stand der Linienbus in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Da auch auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn brannten, musste die L283 aus beiden Richtungen gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war im Einsatz und richtete eine Umleitung ein. Die Bergung des Fahrzeugs sowie die Sperrung dauerte gegen 9 Uhr noch an.

Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Höhe der Schäden muss noch ermittelt werden. (AZ)