Weißenhorn „Europaweit einmalig“: Was das Nachhilfe-Programm an der Mittelschule so besonders macht

Seit 17 Jahren gibt den vom Rotary Club unterstützten Zusatzunterricht an der Mittelschule in Weißenhorn. Der Rektor ist stolz. Für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern ist es eine „große Hilfe“.