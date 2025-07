Neueste Technik bringt das Herz wieder in Takt

Der wichtigste Muskel des menschlichen Körpers zieht sich durchschnittlich 100.000 Mal pro Tag zusammen, ohne dass es uns groß auffällt. Doch wenn er das nicht mehr tut oder aus dem Takt gerät, dann besteht Lebensgefahr. Heutzutage lässt sich so manches Problem mit einem vergleichsweise kleinen Eingriff lösen. Die Weißenhorner Stiftungsklinik verfügt bereits seit 17 Jahren über ein solches Herzkatheterlabor, in dem solche Eingriffe vorgenommen werden. Jetzt wurden die in die Jahre gekommenen technischen Anlagen durch hochmoderne Geräte ersetzt, welche die Eingriffe im Herzen noch besser und effektiver machen sollen. Landrätin Eva Treu sprach am Dienstag von einem „wichtigen Meilenstein für unseren Gesundheitsstandort.“ Damit setze der Landkreis auch ein Zeichen für wohnortnahe, qualitativ hochwertige Versorgung.

Herzkatheterlabore sind entscheidend für den guten Ruf der Klinik

Tatsächlich tragen die zwei Herzkatheterlabore entscheidend zum guten Ruf der Weißenhorner Kardiologie bei. Das erste wurde bereits 2008 eingerichtet, das zweite 2013. Nun mussten die beiden Anlagen ersetzt werden. Für die Umrüstung und Renovierung der Räume investierte die Kreisspitalstiftung 1,8 Millionen Euro. Die Anlagen befinden sich nach den Worten von Dr. Joachim Kamenz, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie (Gefäße und ihre Erkrankungen) sowie internistische Intensivmedizin, nun auf dem neuesten technischen Stand. So wurde die Bildqualität bei den Untersuchungen verbessert und die Strahlendosis für die Patientinnen und Patienten gesenkt. Zudem kann effektiver mit den Geräten gearbeitet werden. Mit ihnen lassen sich pro Jahr rund 2400 Patienten behandeln, die Zahl werde aber eher in Richtung 2000 tendieren, sagte Kamenz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bei den Eingriffen in der interventionellen Kardiologie dreht es sich, banal gesagt, um Drähte, die über einen Gefäßzugang zum Herzen geschoben werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich etwa unter hohem Druck Kalkablagerungen an den Gefäßwänden abfräsen, welche für eine Verengung der Ader und damit für eine schlechtere Durchblutung verantwortlich sind. „Der Kalk ist wie Fels“, erläutert Kamenz bei einem Besichtigungstermin. Sehr häufig findet sich am Ende eines Drahtes ein Ballon, der mit hohem Druck aufgeblasen wird und so einen sogenannten Stent in die Gefäßwand drückt. Das ist ein röhrenförmiges Drahtgestell, das die Ader an dieser Stelle dauerhaft offen hält. Über die nunmehr verbesserte Bildqualität des Untersuchungsgeräts lässt sich der Sitz eines solchen Stents noch genauer kontrollieren. 90 Prozent aller Gefäßverengungen am Herzen lassen sich mittlerweile durch Stents beheben, so Kamenz.

Führten die Mediziner die Drähte früher über die Leiste in den Körper, wird heute der Zugang über eine Handgelenks-Arterie gelegt. Dann muss der Draht an die richtige Stelle geschoben werden, wofür eine gewisse Erfahrung nötig sei. Geschwindigkeit spielt dabei ebenfalls eine Rolle, denn bei einem Herzinfarkt „ist Zeit Leben“, so der Chefarzt. Übrigens können die Patienten, die lediglich ein Beruhigungsmittel erhalten, auf einem großen Bildschirm zuschauen, was gerade mit ihrem Herzen geschieht.

Mit Hitze oder Kälte gegen Herzrhythmusstörungen

Das zweite Katheterlabor für die sogenannte Elektrophysiologie widmet sich der Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Die nunmehr sehr kompakte Anlage macht nach den Worten von Oberarzt Dr. Jörg Martin Homann die Arbeit deutlich effektiver und übersichtlicher. Mittlerweile kann auf Röntgenstrahlung verzichtet werden. Auf Bildschirmen ist deutlich zu sehen, wo die Störungen liegen. Dieser Bereich lasse sich etwa mithilfe von Kälte oder Hitze veröden und so das Herz wieder „in Takt“ bringen. Das stellt mittlerweile ein sehr bewährtes Verfahren dar, um Herzrhythmusstörungen in den Griff zu bekommen.

Chefarzt Kamenz meint, der Bedarf an solchen kardiologischen Behandlungen werde steigen. Allerdings ist nach seinen Worten derzeit nicht an einen weiteren Ausbau der Kapazitäten gedacht. „Wir sind jetzt gut ausgestattet und können die Bürger optimal versorgen.“

Professionell im „Sturm des Klinikalltags“

Landrätin Eva Treu nannte den Umbau der beiden Labore bei laufendem Betrieb einen „Kraftakt – organisatorisch, medizinisch, menschlich.“ Dr Kamenz und sein Team hätten durch ihr Engagement, ihre „Ruhe im Sturm des Klinikalltags“ und ihre Professionalität diesen Erfolg möglich gemacht.

Stiftungsdirektor Torsten Strehle sagte, angesichts der hohen Zuschüsse, welche der Landkreis für die Kliniken aufbringen muss, seien die 1,8 Millionen Euro für die Erneuerung der Katheterlabore ein „Statement“. Die eigentliche Leistung werde aber nicht von Maschinen erbracht, sondern von Menschen, die wiederum Menschen retten: „Ohne sie würden viele Menschen nicht mehr leben.“