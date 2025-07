Ermittlungen im Mordfall Blumenstock nach 35 Jahren durch Zeugin und DNA-Spur belebt

Ein „Cold Case“ lässt die Doppelstadt auch nach 35 Jahren nicht kalt: Der Mordfall Rafael Blumenstock, der damals brutalst auf dem Ulmer Münsterplatz getötet wurde, war Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Eine neue Spur ergab sich für die Ulmer Kriminalpolizei am Ende der Sendung.

Wie in der von Rudi Cerne moderierten ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vermeldet wurde, habe sich eine Zeugin gemeldet, die zum ersten Mal Hinweise zu einem möglichen Tatmotiv des Mordfalls geben konnte. Demnach steht im Raum, dass das Mordopfer Blumenstock zuvor Zeuge eines Verbrechens wurde und aufgrund dessen möglicherweise Opfer wurde. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Ulmer Polizei kündigte für den Donnerstagmittag eine Pressemitteilung an.

In der Nacht zum 4. November 1990 wurde der damals 28-jährige Rafael Blumenstock auf dem Münsterplatz ermordet. Das brutale Verbrechen an dem jungen Klavierlehrer hat vor 35 Jahren die gesamte Stadt erschüttert. Nach wie vor sind der oder die Täter nicht ermittelt.

„Du lebst in unserer Klage. Im Herzen stirbst du nichts. Rafael Blumenstock ermordet am 4.11.1990“ das ist die Inschrift der Gedenkplatte.“

Außergewöhnliche Brutalität in Ulm

Von einer „außergewöhnlichen Brutalität“, die damals nicht nur die Menschen in Ulm erschüttert hatte, sprach in der Sendung der Mann, „der die Täter von damals unbedingt finden will“, wie es Cerne ausdrückte: Das ist Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler Ermittler von der Kripo Ulm. Der Kriminaler sprach von einem „Übertöten“ des Opfers. Immer wieder sei auf das Opfer eingestochen worden, ihm wurde sogar die Nase abgeschnitten. Die Täter wollten laut Köhler ihr Opfer nicht nur töten. „Sie wollten ihn auch demütigen, indem sie ihm die Nase abgeschnitten haben, auf die ihr besonders stolz war“ Das spricht aus heutiger Sicht sehr viel für eine queerfeindliche Tat.“

Köhler geht davon aus, dass Blumenstock in dieser Nacht auf eine Gruppe von zwei bis drei Männern getroffen ist, die allesamt homophob, also Schwulenhasser waren und die sich dann gegenseitig in der Tat so gestärkt haben, dass es Ganze so eskalieren konnte.

Ehrenkodex zwischen den Böumenstock-Mördern

Als „sehr wahrscheinlich“, bezeichnete es Köhler, dass die späteren Mörder ihr Opfer kannten. Blumenstock sei im Ulmer Nachtleben 1990 schon aufgefallen. „Er versteckte sich nicht.“ Er trug ab und dann Frauenkleider, er schminkte sich gelegentlich und er sprach regelmäßig auch fremde Männer an.

Abdrücke von Stiefeln mit grobem Profil, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurden, wollte der Mann der Ulmer Kripo eine allzu bedeutende Rolle zuschreiben. Alles sei möglich, von Springerstiefeln von Neonazis bis hin zu Soldatenschuhen oder normalen Winterstiefeln.

Nachdem der Fall auch nach 35 Jahren ungeklärt ist, geht die Ulmer Kripo davon aus, dass zwischen den Tätern eine Art Ehren-Kodex gilt, weil sich auch nach Jahrzehnten niemand zu dieser Tat bekannt und darüber gesprochen hat.

Zeugin sah offenbar die Täter auf dem Münsterplatz

Die Kripo geht von von zwei bis drei männlichen Tätern aus, allesamt zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit einer Körpergröße von ca. 1 Meter 75 bis 1,82 Meter von der Figur her alle drei schlank, sportlich, damals modische Haarschnitte mit an der Seite kurzen Haaren und oben fülligere Haare. Diese Angaben wurden von einer Frau gemacht, die damals auf dem Münsterplatz mit ihrer Familie in einem Wohnmobil auf dem Münsterplatz parkte. Die Täter fuhren ein weißes oder helles Auto mit Schrägheck, ähnlich einem VW-Scirocco. Es stand schräg gegenüber des Tatorts

Genannt wurden auch Dinge, die vom Tatort mitgenommen wurden: ein Schlüssel samt Plastikanhänger mit der Aufschrift „Salzstadel Lale“, dem Spitznamen des Opfers, ein Notizblock mit Eintragungen in roter Schriftfarbe. Und in der Nähe des Tatorts wurde ein Goldkettchen gefunden, das möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Die Ulmer Kripo sucht zudem einen Mann, den Blumenstock zuvor mehrfach angerufen haben soll und sich dadurch wohl auch provoziert gefühlt habe. Er habe gedroht: keine weiteren Anrufe, ansonsten würde der Mann den Rafael umbringen. „Wir glauben tatsächlich nicht, dass es sich um den Täter handelt“, sagte Köhler. Die Kripo würde mit dieser Person gerne als Zeuge sprechen.

Was der Kripo auch bei der Aufklärung helfen könnte: Die Kripo habe inzwischen eine DNA-Spur sichern können.