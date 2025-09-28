„Mordshunger“ vereint Theatergenuss und Dinnerabend im Café Stadthaus

Im „Le Petit Poisson“ tischt der Chefkoch nur die allerfeinsten Speisen auf. Als ein Restaurantkritiker einst zufällig diesen Gourmettempel abgelegen im Hochgebirge entdeckte, war es um ihn geschehen. Er machte das feine, kleine Lokal mit seinen Berichten zur ersten Adresse für Genusssuchende. Der Koch und sein Kritiker – das ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Eine Einladung zu einem Überraschungsessen kann der Kritiker dann nicht ausschlagen. Was er nicht ahnt: Weiter als zur Suppe wird es nicht gehen.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theater Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis