„Mordshunger“ vereint Theatergenuss und Dinnerabend im Café Stadthaus

Ulm

Das Theater Ulm verlässt seine angestammte Spielstätte. Im Café Stadthaus gibt es ein Stück über das fatale Streben nach Genuss.
Von Franziska Wolfinger
    Zwei Männer – der Koch und sein Kritiker – auf der Suche nach dem ultimativen Genuss: Wer ist bereit, den einen entscheidenden Schritt weiter zu gehen?
    Zwei Männer – der Koch und sein Kritiker – auf der Suche nach dem ultimativen Genuss: Wer ist bereit, den einen entscheidenden Schritt weiter zu gehen? Foto: Sylvain Guillot

    Im „Le Petit Poisson“ tischt der Chefkoch nur die allerfeinsten Speisen auf. Als ein Restaurantkritiker einst zufällig diesen Gourmettempel abgelegen im Hochgebirge entdeckte, war es um ihn geschehen. Er machte das feine, kleine Lokal mit seinen Berichten zur ersten Adresse für Genusssuchende. Der Koch und sein Kritiker – das ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Eine Einladung zu einem Überraschungsessen kann der Kritiker dann nicht ausschlagen. Was er nicht ahnt: Weiter als zur Suppe wird es nicht gehen.

