33-Jährige wird bei Auffahrunfall verletzt und kommt ins Krankenhaus

Eine 33-Jährige hat bei einem Auffahrunfall am Montag in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) leichte Verletzungen erlitten. Um 9.50 Uhr war nach Polizeiangaben ein 43-Jähriger mit seinem Audi auf der L257 von Untermarchtal in Richtung Munderkingen unterwegs. An der Einmündung zur Brunnenbergstraße stand die 33-Jährige mit ihrem Ford. Der 43-Jährige bemerkte das stehende Fahrzeug wohl zu spät und stieß in das Heck des Fords. Durch den Auffahrunfall erlitt die 33-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Der Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 4000 Euro, den am Ford auf 1000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (AZ)