Feuerwehreinsatz: Junge will Feuer in Blechtonne machen – das geht schief

Mit einem Benzinkanister will ein 16-Jähriger ein Feuer in einer Blechtonne machen. Weil das aber schief ging, musste die Feuerwehr anrücken.

Ein 16-Jähriger hat am Montagmorgen versucht, in einer Blechtonne ein Feuer zu machen. Dazu benutzte er Benzin. Weil das aber schief ging, musste die Feuerwehr anrücken. Eine Hecke sowie eine Gartenhütte wurden durch den Brand beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Jugendliche gegen 8.40 Uhr in der Bleicherstraße in Munderkingen das Feuer entzünden. Durch den Brandbeschleuniger kam es wohl zu einer Stichflamme, die den Kanister in Brand setzte. Vor Schreck warf der Jugendliche den brennenden Kanister weg und setzte damit eine Thujahecke in Brand.

Anschließend versuchte er das Feuer mit zwei Feuerlöschern zu löschen. Weil ihm das aber nicht gelang, rief er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Munderkingen rückten aus und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Gegen 9.20 Uhr war der Brand gelöscht.

Der Polizeiposten Munderkingen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)